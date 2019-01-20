اونلاين | بث مباشر يلا شوت hd مشاهدة مباراة ايران وعمان الاسطورة hd7 في كأس اسيا مباشرة bein max كورة لايف جوال أونلاين اليوم

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موعد مباراة عمان وإيران، يستعد منتخب عمان لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

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ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس أمم آسيا وأيضاً عشاق منتخب عمان، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة عمان وإيران، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة عمان وإيران.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة عمان وإيران، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من عمان وإيران في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة عمان وإيران

موعد مباراة عمان وإيران، يستعد منتخب عمان لملاقاة نظيره منتخب إيران في مساء يوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة عمان وإيران تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة عمان وإِيران والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة عمان وإيران، سوف تكون مباراة عمان وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة عمان وإيران منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

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وإضافة إلى ذلك سوف تكون مباراة عمان وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة، وأخيراً سوف تكون مباراة عمان وإيران منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD2 المشفرة.