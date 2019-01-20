اونلاين | يلا شوت بث مباشر .. مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد Yalla Shoot | مشاهدة مباراة Man City اليوم (تابع كورة لايف مباشر)

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مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد Yalla Shoot

يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة مضيفه فريق هدرسفيلد تاون اليوم الأحد الموافق 20 يناير 2019 على ملعب جون سميث على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد Yalla Shoot

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيِلد تاون تحديداً في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة Man City اليوم

وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيِلد تاون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيِلد تاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق هدرسفيلد تاون:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / دانيلو.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد | يلا شوت

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