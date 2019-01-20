اونلاين | الان يلا شوت بث مباشر مباراة الأردن وفيتنام في كأس الأمم الأسيوية 2019

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في مباراة قوية يلتقي المنتخب الأردني أمام نظيره منتخب فيتنام، في الواحدة ظهرا اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأسيوية على استاد آل مكتوم بنادي النصر بمدينة دبي الإماراتية، في مباراة يترقبها جمهور الكرة العربية، كورة لايف مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر.

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منتخب الأردن الذي نجح في تصدر المجموعة الثانية بـ7 نقاط، يدخل موقعة الليلة وهو عينه على التأهل أمام نظيره الفيتنامي ثالث المجموعة الرابعة خلف إيران والعراق بعدما حصد 3 نقاط من 3 مباريات، في مباراة صعبة على المنتخبين، يلا شوت مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر في كأس آسيا.

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ونجح منتخب الأردن في التأهل لدور الـ 16 للبطولة القارية عقب تصدره للمجموعة الثانية حين جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل فيما وصل المنتخب الفيتنامي لدور الـ 16 كأفضل ثالث من المجموعة الرابعة بعد أن جمع 3 نقاط من فوز وحيد وخسارتين، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر.

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وسوف تنطلق مواجهة النشامي ضد فيتنام في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مصر، وتنقل المباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD وbeIN SPORTS MAX 1 HD وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، على أن يقوم المعلق الرياضي الأردني خالد الغول بالتعليق على أحداث المباراة، كورة ستار مشاهدة مباراة الأردن ضد فيتنام بث مباشر اليوم الأحد .