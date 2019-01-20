اونلاين | بي أن سبورت بث مباشر لايف مباراة الاردن وفيتنام | بدات مشاهدة مباراة الاردن وفيتنام بث مباشر "يلا شوت"

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يلعب منتخب الاردن ضد فيتنام اليوم الاحد 20 يناير 2019 عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت عمان، في إطار مواجهات دور الستة عشر في كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.

بث مباشر لايف مباراة الاردن وفيتنام

وتجري مباراة الاردن وفيتنام في استاد آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي، حيث سيتأهل الفائز مباشرة إلى دور الثمانية.

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وتبدأ مباراة المنتخب الاردني ضد نظيره الفيتنامي في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فلسطين والأردن ومصر وسوريا ولبنان، وعند الثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبو ظبي ودول عربية أخرى.

مشاهدة مباراة الاردن وفيتنام بث مباشر "يلا شوت"

وتبث مباراة منتخب الأردن ضد فيتنام مباشرة عبر قنوات (beIN SPORTS MAX 2 HD AR - Alkass EXTRA One HD - beIN SPORTS MAX 1 HD AR - Alkass EXTRA TWO HD). فيما يعلق عليها خالد الغول.