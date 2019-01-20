اونلاين | بث مباشر يلا شوت حصري jordan vs vietnam اليوم الاحد 20-1-2019 رابط يوتيوب ماتش الاردن ضد فيتنام

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تقام اليوم الأحد ثلاثة مباريات في إطار الدور 16 من بطولة كأس أمم آسيا، تجمع الأولى بين الأردن وفيتنام والثانية تايلاند والصين، في حين يواجه منتخب عمان نظيره الإيراني في المباراة الثالثة.
بث مباشر يلا شوت حصري jordan vs vietnam اليوم الاحد 20-1-2019 رابط يوتيوب ماتش الاردن ضد فيتنام
ففي المباراة الأولى (الثالثة مساء بتوقيت الإمارات)، يطمح منتخب الأردن في مواصلة العروض القوية عندما يتقابل مع فيتنام على استاد آل مكتوم في دبي، ويتأهل الفائز من هذه المباراة ليتقابل في ربع النهائي، مع الفائز من لقاء اليابان والسعودية الذي يقام يوم الاثنين.
بث مباشر يلا شوت حصري jordan vs vietnam اليوم الاحد 20-1-2019 رابط يوتيوب ماتش الاردن ضد فيتنام
وكان المنتخب الأردني تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على أستراليا 1-0 وعلى سوريا 2-0 ثم تعادل مع منتخب فلسطين 0-0.
بث مباشر يلا شوت حصري jordan vs vietnam اليوم الاحد 20-1-2019 رابط يوتيوب ماتش الاردن ضد فيتنام
وفي المقابل حصل المنتخب الفيتنامي على المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام العراق 2-3 وأمام إيران 0-2 وفاز على اليمن 2-0.
بث مباشر يلا شوت حصري jordan vs vietnam اليوم الاحد 20-1-2019 رابط يوتيوب ماتش الاردن ضد فيتنام
وأقر فيتال بوركلمانز مدرب منتخب الأردن بصعوبة المباراة أمام فيتنام، إذ قال:"فيتام تلعب بأسلوب فني مدهش للغاية وهي تمتاز بالأداء السريع، وأعتقد أنها مشكلة قد تواجهنا، ويمكن أن نتغلب عليها من خلال تفعيل مهارات لاعبي فريقي في هذا الجانب"، وفقا لما ورد في موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
بث مباشر يلا شوت حصري jordan vs vietnam اليوم الاحد 20-1-2019 رابط يوتيوب ماتش الاردن ضد فيتنام
وتابع: أنظر إلى المباراة باهتمام كبير، فهي تعني الشيء الكثير بالنسبة لي وللجمهور الأردني الذي يتوق لأن يرى فريقه في الأدوار المتقدمه، ولهذا سوف أسعى بكل قوتي للخروج بنتيجة إيجايبة.
بث مباشر يلا شوت حصري jordan vs vietnam اليوم الاحد 20-1-2019 رابط يوتيوب ماتش الاردن ضد فيتنام
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