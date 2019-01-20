اونلاين | كورة ستار| بث مباشر مباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد - بى ان سبورت بدون تقطيع

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كورة ستار| بث مباشر مباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد - بى ان سبورت بدون تقطيع

يواجه منتخب الأردن نظيره منتخب فيتنام، اليوم الأحد 20-1-2019 ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا. تذاع مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر بدون تقطيع كورة جول رابط الاسطورة مباراة الأردن وفيتنام في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثانية بتوقيت السعودية والثالثة بتوقيت الإمارات كورة لايف اون لاين وعبر قنوات بين سبورت تنقل البث المباشر لمباراة الأردن وفيتنام beIN sports Max 1، حيث تقام البطولة في الإمارات يلا شوووت بث مباشر مباراة الأردن وفيتنام تقام مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر على ستاد آل مكتوم بنادى النصر وعلى صافرة الحكم على رضا فاغهانى وبتعليق خالد الغول على قناة بى ان سبورت 1 beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR معلومات عن مباراة الأردن وفيتنام بث مباشر تمكن المنتخب الأردني في الصعود لدور الثمن نهائي كمتصدر للمجموعة الثانية، بعد تحقيق 7 نقاط من 3 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد فيما تأهل منتخب فيتنام من أفضل المنتخبات في المركز الثالث بدور المجموعات، حيث حصل علي 3 نقاط، بعد فوزه الوحيد أمام منتخب اليمن ومن المقرر أن يلتقى الفائز من هذا اللقاء في الدور ربع النهائي من البطولة، الفائز من مواجهة المنتخب السعودي ضد منتخب اليابان. وتتيح الدستور خدمة متميزة بث مباشر بدون تقطيع لايف رابط سريع شغال مجانا مباراة الأردن وفيتنام كأس اسيا لايف كورة ستار اون لاين

كورة ستار| بث مباشر مباراة الأردن وفيتنام اليوم الأحد - بى ان سبورت بدون تقطيع

