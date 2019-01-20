اونلاين | يلا شوت "آسيا مباشر" مباراة الأردن وفيتنام في كأس آسيا البث المباشر والتغطية الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت "آسيا مباشر" مباراة الأردن وفيتنام في كأس آسيا البث المباشر والتغطية الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب الأردن نظيره الفيتنامي يوم الأحد 20 يناير/كانون الثاني انطلاقاً من الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة. المواجهة بين الأردن وفيتنام ستكون منقولة حصرياً ومباشرة على قناة MAX1. كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات. وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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