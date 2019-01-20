الان تتابع مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

يسعى منتخبي الصين وتايلاند للتأهل للدور ربع النهائي من بطولة كاس آسيا، عندما يتواجهان اليوم الأحد الموافق 20-1-2019 على إستاد هزاع بن زايد بنادي العين ضمن لقاءات دور الـ 16.

مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

وحل الفريقان في المركز الثاني في مجموعتيهما، فتايلاند لعبت ضمن المجموعة الأولى إلى جانب الإمارات الدولة المنظمة للبطولة والبحرين والهند، وتمكنت من إحداث المفاجأة واحتلال الوصافة بفوز وتعادل وخسارة.

مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

ورغم أن تايلاند تعرضت لخسارة ثقيلة في أول لقاء لها أمام الهند 1-4، إلا أن تمكنت من العودة، وفازت في اللقاء الثاني على البحرين 1-0، كما فرضت التعادل الإيجابي 1-1 على الإمارات، لتحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

في المقابل احتلت الصين المركز الثاني في المجموعة الثالثة، لكن بانتصارين وخسارة، فالتنين الصيني فاز في مباراته الأولى على قيرغيزستان 2-1، وعاد وفاز 3-0 على الفلبين، وخسر أمام كوريا الجنوبية 0-2.

مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

والتقى المنتخبان الصيني والتايلاندي قبل هذا اللقاء 28 مرة من قبل، فازت الصين 18 مرة، بينما تفوقت تايلاند 5 مرات، وتعادلا 5 مرات.

مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

وجمع أول لقاء بين المنتخبين عام 1974، وانتهى لصالح الصين 2-1، بينما انتهى أول لقاء رسمي بفوز الصين 4-1، في دورة الألعاب الآسيوية عام 1978 وأقيمت في بانكوك.

مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

أما أول انتصار رسمي تحقق لتايلاند على حساب الصين، فكان في عام 1980 وانتهت المباراة وقتها 3-1 في بطولة كأس الملك.

مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين، كانت في 2 يناير/ كانون ثاني من العام الحالي ضمن تحضيرات المنتخبين لكاس آسيا الحالية، وفي هذا اللقاء كرست الصين تفوقها وفازت 2-0.

مشاهدة مباراة الصين وتايلاند بث مباشر في ربع نهائي كاس آسيا 2019

موعد مباراة الصين وتايلاند والقنوات الناقلة:

المباراة: تايلاند ضد الصين دور الـ 16 المباراة رقم 38

الملعب: إستاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الحكم: محمد عبد الله حسن محمد

المعلق : عامر الخوذيري

الموعد : اليوم الأحمد الموافق 20-1-2019 في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر.

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين.

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا.

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان.

5:00 مساءاً بتوقيت العراق.

4:00 مساءاً بتوقيت السودان.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD