رياضة | مجموعة الإسماعيلي.. شباب قسنطينة يضرب مازيمبي بثلاثية في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الإسماعيلي.. شباب قسنطينة يضرب مازيمبي بثلاثية في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق شباب قسنطينة فوزاً كبيراً على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0، وذلك مساء اليوم السبت في إطار المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم حسين بن عيادة بهدف أول لفريق شباب قسنطينة بالدقيقة 51 قبل أن يحرز نصر الدين زعلاني الهدف الثاني في الدقيقة 62، ويضيف سيد علي العمري الهدف الثالث في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وفي نفس المجموعة؛ أُلغيت مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي والتي أقيمت أمس الجمعة على استاد الإسماعيلية بسبب الشغب الجماهيري الذي أجبر الحكم على إنهاء المباراة.

وفي الجولة المقبلة؛ سيلتقي الإسماعيلي مع شباب قسنطينة يوم الجمعة المقبل والموافق 1 فبراير أمام مازيمبي سيلتقي مع الإفريقي يوم السبت الموافق 2 فبراير.

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة حتى الآن كالتالي:

1- شباب قسنطينة: 6 نقاط

2- مازيمبي الكونغولي: 3 نقاط

3- الإفريقي التونسي: بدون نقاط

4- الإسماعيلي: بدون نقاط