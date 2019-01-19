بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول وكريستال بالاس ( تعليق:رؤوف خليف )

كتب: ضياء السقا يستضيف ليفربول، كريستال بالاس في الخامسة مساء اليوم السبت في المرحلة ال23 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الذي سيواجه به كريستال بالاس. وشهد التشكيل مفاجأة حيث دفع كلوب بلاعب الوسط ميلنر في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب أرنولد المصاب. وجاء تشكيل ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون الدفاع: جيمس ملينر – ماتيب – فان ديك – روبيرتسون الوسط: فابينيو – نابي كيتا – فيرمينو – ماني – هيندرسون الهجوم: محمد صلاح تابعوا البث المباشر :

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