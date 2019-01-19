اونلاين | بث الأسطورة مباشر الان .. مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بث مباشر أهم مباريات اليوم لايف live

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يدخل أرسنال صاحب الأرض والجمهور اللقاء محاولا تعويض نتيجة الدور الاول عندما خسر بطريقة دراماتيكية 3-2 على ملعب "ستامفورد بريدج".

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أرسنال لديه 41 نقطة فى رصيده بعد 22 جولة تضعه فى المركز الخامس بعد 12 فوز و5 تعادلات و5 هزائم، بينما تشيلسي فى المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 14 فوز و5 تعادلات و3 خسائر.

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ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمي: كيبا

خط الدفاع: ألونسو، روديغر، لويز، أزبيلكويتا

خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، جورجينيو

خط الهجوم: بيدرو، هازارد، ويليان

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ارسنال وتشيلسي

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال لقاء اليوم بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: سوكراتيس، كوسيلني، موستافي

الوسط: بيليرين، توريرا، تشاكا، مونريال

الهجوم: أوباميانج، أيوبي، لاكازيت

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي | كورة لايف

وسيحاول أرسنال الفوز بالمباراة من أجل تقليص الفارق بين الفريقين إلى ثلاث نقاط فقط، لكنه يعاني من أزمة دفاعية كبيرة هذا الموسم حيث تلقت شباكه 32 هدفا في 22 مباراة، فى الوقت الذي يعاني فيه تشيلسي هجوميا بتراجع أداء الثنائي موراتا وجيرو.

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي والقنوات الناقلة:-

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 23).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الإمارات .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : تشيلسي (3-2) آرسنال.

موعد المباراة :

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وتعتبر المباراة من اقوى ديربيات لندن على مدار الفترة الأخيرة، نظرا لما تشهده من ندية كبيرة لاسيما بعد ظهور البلوز في ثوبه الجديد منذ موسم 2003-04 .

ومنذ بداية ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي، تحديدًا في موسم 1907/1908، التقى الفريقان في 192 مباراة في مختلف المسابقات، حيث حقق الجانرز الفوز في 74 مباراة، في حين فاز البلوز 61 مرة، وسيطر التعادل على 56 مواجهة.

وفي آخر 5 مباريات بين آرسنال وتشيلسي، فاز كل فريق مرة، في حين تعادلا 3 مرات، لكن آخر فوز لآرسنال على تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي يعود إلى سبتمبر 2016، عندما فاز 3/0.