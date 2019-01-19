اونلاين | يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر يلا شوت

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يلتقي فريق الزمالك مع نظيره اتحاد طنجة في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 مكرر من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

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ويجتاج الزمالك إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من أجل العبور لدور المجموعات من البطولة بعد التعادل سلبيا مع الفريق المغربي في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي.

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ويتسلح الزمالك بـ10 آلاف متفرج في لقاء اليوم، وهو العدد الذي وافقت عليه الجهات الأمنية، من أجل خطف بطاقة بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية.

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واستدعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس قائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد

الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - محمود علاء - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- بهاء مجدي

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبدالمنعم كهربا -إبراهيم حسن - محمد عنتر - يوسف أوباما- أحمد مدبولي - محمد إبراهيم

الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد

مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة | كورة لايف

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وكهربا ومحمد إبراهيم وأوباما

الهجوم: عمر السعيد

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق اتحاد طنجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من أجل خطف بطاقة العبور لدور المجموعات، حيث يحتاج الفريق المغربي إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة للعبور لدور المجموعات من البطولة.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق اتحاد طنجة لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: هشام المجهد

خط الدفاع: نعمان اعراب، عصام الراقي، أحمد الشنشوف، ايوب الجعداوي.

خط الوسط: سفيان الشراف، المهدي النغمي، رضوان المرابط الوريجالي، ايوب الخليقي، بن عيسي بن عمرو.

خط الهجوم: أيوب الجرفي

موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة والقنوات الناقلة:-