اونلاين | يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر يلا شوت

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يلتقي فريق الزمالك مع نظيره اتحاد طنجة في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 مكرر من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة
ويجتاج الزمالك إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من أجل العبور لدور المجموعات من البطولة بعد التعادل سلبيا مع الفريق المغربي في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي.
بث مباشر مباراة الزمالك واتحاد طنجة | يلا شوت
ويتسلح الزمالك بـ10 آلاف متفرج في لقاء اليوم، وهو العدد الذي وافقت عليه الجهات الأمنية، من أجل خطف بطاقة بطاقة التأهل لدور المجموعات من البطولة الإفريقية.
beIN SPORTS | بث مباشر مباراة الزمالك واتحاد طنجة
واستدعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس قائمة تضم كل من:-
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد
الدفاع: حازم إمام - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - محمود علاء - حمدي النقاز - عبد الله جمعة- بهاء مجدي
الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبدالمنعم كهربا -إبراهيم حسن - محمد عنتر - يوسف أوباما- أحمد مدبولي - محمد إبراهيم
الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد
مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة | كورة لايف
ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: محمود جنش
الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة
الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وكهربا ومحمد إبراهيم وأوباما
الهجوم: عمر السعيد
وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق اتحاد طنجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من أجل خطف بطاقة العبور لدور المجموعات، حيث يحتاج الفريق المغربي إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة للعبور لدور المجموعات من البطولة.
ومن المتوقع أن يبدأ فريق اتحاد طنجة لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: هشام المجهد
خط الدفاع: نعمان اعراب، عصام الراقي، أحمد الشنشوف، ايوب الجعداوي.
خط الوسط: سفيان الشراف، المهدي النغمي، رضوان المرابط الوريجالي، ايوب الخليقي، بن عيسي بن عمرو.
خط الهجوم: أيوب الجرفي
موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة والقنوات الناقلة:-
البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور الـ 32 (مباراة اياب)).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .
الملعب : ستاد برج العرب .
المعلق : حاتم بطيشة .
نتيجة مباراة الذهاب : إتحاد طنجة (0-0) الزمالك.
موعد المباراة :
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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