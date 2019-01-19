المقاصة يجهز «أنطوى» و«فوافى» للقاء الأهلى.. وصفقة تبادلية مع المصرى

كتب – محمد اللاهونى:

بدأ الجهاز الفنى لفريق مصر للمقاصة بقيادة طلعت يوسف الإعداد لمواجهة الأهلى يوم الخميس المقبل بالجولة الحادية والعشرين للدورى الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحصل الفريق على راحة لمدة 48 ساعة، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم السبت استعداداً لموقعة الأهلى وسط حالة من التركيز فرضها طلعت يوسف المدير الفنى ومطالبة بالتركيز الشديد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وبدأ مسئولو المقاصة تجهيز الثنائى الغائب للإصابة الغانى جون أنطوى والملجاشى بولان فوافى لاعبى

الفريق، ولم يشارك اللاعبان فى مباراة المقاولون الماضية ولكن الجهاز الطبى أكد إمكانية لحاقهما بمباراة الأهلى.

وأثار تألق الوافد الجديد الإثيوبى تشيملس بيكلى صانع ألعاب بتروجيت السابق حالة من الارتياح داخل أروقة المقاصة خاصة أنه جاء كبديل مناسب لرحيل البوركينى إريك تراورى لاعب الوسط المهاجم الذى رحل إلى بيراميدز.

ويدرس مسئولو المقاصة عرضاً من نادى بتروجيت للتعاقد مع صلاح

عاشور مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية وهو ما يحسمه طلعت يوسف المدير الفنى.

وعلى صعيد متصل، تجرى محاولات لإتمام صفقة تبادلية مع النادى المصرى البورسعيدى تشمل انتقال البوركينى محمد كوفى للمقاصة مقابل رحيل أحمد عبدالعزيز مودى للمصرى فى شهر يناير الجارى.

وتمرد كوفى على إدارة المصرى ورفض الانتظام فى التدريبات بسبب أزمة مستحقاته، ورحب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى برحيل اللاعب البوركينى الذى تم ترشيحه للانتقال للمقاصة لتدعيم خط الدفاع. وكان مودى قد رفض تجديد عقده مع المقاصة وتلقى اتصالات من الجهاز الفنى للمصرى للتعاقد معه فى شهر يناير الجارى.