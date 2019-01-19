اونلاين | ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مديد واشبيلية بث مباشر اليوم .. Real Madrid يوتيوب يلا شوت ONLINE

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يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة من الغيار الثقيل ضد إشبيلية مساء اليوم السبت ويأتي ذلك في إطار منافسات الأسبوت العشرين من بطولة الدوري الاسباني.

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وستنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدربد مع إشبيلية على ملعب السانتياحو برنابيو وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 5:15 بتوقيت مدينة القاهرة و6:15 بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد واشبيلية | يلا شوت

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد واجهة إشبيلية بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كيلور نافاس الدفاع: سيرجيو راموس ، رافائيل فاران ، دانى كارفخال ، مارسيلو الوسط: لوكا مودريتش ، كاسيميرو ، فالفيردى الهجوم: كريم بنزيما ، فينيسيوس جونيور ، لوكاس فاسكيز beIN SPORTS | بث مباشر مباراة ليفربول وكريستال بالاس

موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية اليوم والقنوات الناقلة:-

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 20).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلق : يوسف سيف .

نتيجة مباراة الذهاب : اشبيلية (3-0) ريال مدريد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية | كورة لايف

موعد المباراة :

6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:15 مساءاً بتوقيت مصر .

5:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:15 مساءاً بتوقيت العراق .

5:15 مساءاً بتوقيت السودان .

6:15 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:15 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:15 مساءاً بتوقيت تونس .

4:15 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:15 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:15 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:15 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:15 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:15 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:15 مساءاً بتوقيت قطر.

3:15 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:15 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:15 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



وفي الجولة الماضية؛ حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف بينما إشبيلية خسرت من أتلتيك بلباو بهدفين دون مقابل.

ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق بطولة الدوري الاسباني برصيد 33 نقطة بينما إشبيلية في المركز الثالث برصيد 33 متفوقا بفارق الأهداف.

وستكون مباراة ريال مدريد مع إشبيلية في الليجا الاسبانية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق يوسف سيف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ريال مدربد وإشبيلية في الليجا الاسبانية مذاعة عبر موقع الخليج 365 الرياضي.