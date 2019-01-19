الان تتابع مشاهدة مباراة السعودية وأنجولا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
يلتقي المنتخب السعودي، مع نظيره الأنجولي، اليوم، في كأس العالم لكرة اليد، ضمن لقاءات تحديد المراكز من الحادي والعشرين حتى الرابع والعشرين في الترتيب النهائي للبطولة.
مشاهدة مباراة السعودية وأنجولا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد
ويسعى الأخضر لتحقيق أول انتصاراته، بعد تلقيه خمس هزائم في دور المجموعات التمهيدي، أمام منتخبات النمسا، والنرويج، والدنمارك، وتونس، وتشيلي.
مشاهدة مباراة السعودية وأنجولا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد
ويلعب الفائز بنتيجة هذه المباراة مع الفائز بنتيجة مباراة منتخبي كوريا واليابان، لتحديد المركزين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، فيما سيلعب المنتخبان الخاسران من المباراتين لتحديد المركزين الثالث والعشرين والرابع والعشرين.
مشاهدة مباراة السعودية وأنجولا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد
وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد “رجال” بنسختها السادسة والعشرين، في الدنمارك وألمانيا.
مشاهدة مباراة السعودية وأنجولا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد
المباراة: السعودية ضد أنجولا في كأس العالم لكرة اليد
الملعب: صالة رويال أرينا بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن
التوقيت: اليوم 19-1-2019 في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة
القنوات الناقلة :
Digi Sport 1 HD Romania
beIN SPORTS HD 1 FR
ZDF HD
CT Sport
Digi Sport 2 HD Romania
beIN SPORTS HD 1 FR
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