الان تتابع مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

يستضيف نادي آرسنال منافسه تشيلسي اليوم السبت الموافق 19-1-2019 في قمة منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز درامي لتشيلسي بنتيجة 3/2 في أغسطس الماضي.

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وفي آخر 5 مباريات بين آرسنال وتشيلسي فاز كل فريق مرة، في حين تعادلا 3 مرات لكن آخر فوز لآرسنال على تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي يعود إلى سبتمبر 2016، عندما فاز 3/0.

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأشارت صحيفة لندن ستاندرد إلى محاولة تشيلسي إتمام صفقة وقيد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في قائمة الفريق؛ للاستعانة به في مواجهة آرسنال.

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ومنذ بداية الديربي اللندني بين آرسنال وتشيلسي، تحديدًا في موسم 1907/1908 التقى الفريقان في 192 مباراة في مختلف المسابقات حيث حقق الغانرز الفوز في 74 مباراة، في حين فاز البلوز 61 مرة وسيطر التعادل على 56 مواجهة.

مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الانجليزي

المباراة: آرسنال ضد تشيلسي مباراة إياب

الملعب: إستاد الإمارات

الحكم: انتوني تايلور

التوقيت: تنطلق المباراة السبت الموافق 19-1-2019 في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 2

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

RMC Sport 1