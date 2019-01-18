اونلاين | كورة لايف مباراة الاهلي وشبيبة بث مباشر الشوط الثاني .. يلا شوت الجديد ماتش الاهلي وشبيبة بث مباشر كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف مباراة الاهلي وشبيبة بث مباشر الشوط الثاني .. يلا شوت الجديد ماتش الاهلي وشبيبة بث مباشر كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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ويقع النادي الأهلي المصري في المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالشامبيونزليج الإفريقي برفقة أندية؛ فيتا كلوب وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني وكان النادي الأهلي قد فاز على فيتا كلوب في مصر بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات ليضيف ثلاث نقاط إلى رصيده.

ويدخل نادي شبيبة الساورة اللقاء على أمل تحسين صورته بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال وسيتم نقل مباراة الأهلي المصري مع شبيبة الساورة في الجولة الثانية من دور المجموعات عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي ومحمد الكواليني.

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة

وستقوم قناة بين سبورت اتش دي 1 بإذاعة اطوار مباراة الاهلي وشبيبة الساورة على شاشاتها على الساعة 21:00 بتوقيت جمهورية مصر، وتعتبر باقة قنوات بين سبورت “الجزيرة الرياضية” سابقا المالك الحصري والوحيد لنقل مباريات دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية الافريقية في المغرب العربي والشرق الوسط.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى وشبيبة الساورة

تعد قنوات RTI 1 – ORTM – ORTB من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلى اليوم في دوري ابطال افريقيا في الجولة 2 من المجموعة 4.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد –إسلام محارب- رمضان صبحى – حسين الشحات .

خط الهجوم: وليد سليمان

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