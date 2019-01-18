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اونلاين | الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلى وشبيبة الساورة بطولة إفريقيا

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن رابط مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلى وشبيبة الساورة بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد نصف ساعة من الان صافرة بداية الشوط الأول من مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في البطولة الإفريقية ويسعى المارد الاحمر الى مواصلة سلسلة الانتصارات بعد فوزه على فيتا كلوب بنتيجة هدفين مقابل لاشيء. 

وتنقل قنوات بي إن سبورت (bein sports hd2) المباراة في الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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