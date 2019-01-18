اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم: بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم| يلا شوت كورة أون لاين

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نقدم لكم موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة القادمة في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، وموعد مباراة الاهلي القادمة ضد الساورة الجزائري، تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وذلك من دور المجموعات من دوري الأبطال 2019 في الموسم الجديد، ومن المنتظر أن يجرى موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة، في الجزائر، على أَرضية ملعب 20 أوت،

موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة القادمة

جاء في جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019 في الموسم الجاري، أنه من المنتظر أن يكون موعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة القادمة، يوم الجمعة الموافق ل 18 يناير 2019، أما موعد وتوقيت بداية متابعة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة القادمة، يوم الجمعة، سيكون ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

19.00 بتوقيت غرينتش.

20.00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21.00 بتوقيت القاهرة.

22.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

23.00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة الاهلي المصري

مجموعة الاهلي من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019ـ هي المجموعة الرابعة، التي تعرف تواجد بجانب المارد الأحمر فيتا كلوب الكونجولي، وشباب الساورة الجزائري، بجانب نادي سيمبا من دولة تنزانيا.

حيث انتهت نتائج مباريات الجولة الأولى من المجموعة، بفوز الاهلي على فريق فيتا كلوب الأنجولي، بنتيجة هدفين دن رد، فما انتهت نتيجة مباراة شبيية الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني، بفوز نادي سيمبا بثلاثة أهداف دون رد، وفي الأسفل إليكم ترتيب مجموعة الاهلي.

الفريق عدد النقاط المباريات

سيمبا التنزاني ثلاثة نقاط مباراة واحدة

الأهلي المصري ثلاثة نقاط مباراة واحدة

فيتا كلوب الكونجولي صفر نقطة مباراة واحدة

الساورة الجزائري صفر نقطة مباراة واحدة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت، وستعرض مشاهدة مباراة الاهلي والساورة مباشرة، على قناة بي ان اش دي 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه، ومن هنا تجدون تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي اليوم.

مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

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