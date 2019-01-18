اونلاين | يلا شوت .. بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة live بي ان سبورت .. yalla-shoot

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تتجه أنظار متابعي وعشاق الأهلي بعد قليل إلى ملعب 20 أغسطس فى الجزائر، حيث المباراة الهامة والمرتقبة من جميع محبي الشياطين الحمر والتي ستجمع بين الأهلي بطل الدوري المصري وفريق شبيبة الساورة الجزائري الذي يشارك في هذه البطولة لأول مره في تاريخه، حيث يعتبر هذا الفريق حديث العهد في كرة القدم الجزائرية، ومن خلال هذا المقال ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نقدم لكم تغطية شاملة وحصرية لنتيجة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة لحظة بلحظة.
beIN SPORTS | بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري
مباراة الأهلي و شبيبة الساورة اليوم
تأتي هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الثاني في دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويدخل المارد الأحمر هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد أن تغلب في المباراة السابقة على فيتا كلوب الأنجولي بنتيجة 2/0، بينما يحتل المركز الأول في المجموعة فريق سيمبا التنزاني بنفس رصيد الأهلي ولكن بفارق الأهداف يتصدر المجموعة، أما فريق شبيبة الساورة فيحتل المركز الأخير في المجموعة بعد تلقيه هزيمة ثقيلة في المباراة الأولى من سيمبا التنزاني 4/0.
بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري | يلا شوت
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والساوره مجانا
يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري
تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم الجمعة الموافق ل 18-1-2019، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.
القناة التردد القمر الصناعي
قناة rtnc الكونغولية المفتوحة 12604 يوتلسات
قناة super sport 11084 يوتلسات 36
قناة canal sport 2 11823 يوتلسات 36 b
مجموعة الاهلي في دوري الأبطال
مجموعة نادي الاهلي المصري، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، هي المجموعة الرابعة، بتواجد كل من الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونجولي، بجانب نادي الساورة الجزائري، وسيمبا التنزاني.
المباراة المباريات النقاط
سيميا التنزاني مباراة واحدة ثلاثة نقاط
الاهلي المصري مباراة واحدة ثلاثة نقاط
فيتا كلوب الكونغولي مباراة واحدة صفر نقطة
الساورة الجزائري مباراة واحدة صفر نقطة
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