اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وشباب الساورة بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

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تقام مساء اليوم مشاهدة مباراة الاهلي وشباب الساورة بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل الأهلي ضيفًا على الساورة الجزائري في استاد بشار، وستكون مباراة الاهلي ضد شباب الساورة مباشر وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يلا شوت الجديد كورة لايف.

استهل مباراة الاهلي وشباب الساورة الجزائري بث مباشر مشوارهم في المسابقة بحصد ثلاث نقاط أولى، بعدما حققوا الانتصار على فريق فيتا كلوب الكونغولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب برج العرب.

كورة لايف ماتش الاهلي وشباب الساورة بث مباشر أما في الدوري المحلي فيحتل الاهلي المركز الثالث، برصيد 27 نقطة خلف بيراميدز والزمالك، فبعد أن خاض الفريق 13 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم، وستكون مباراة الاهلي مباشر ضد شباب الساورة مباشر واحدة من أهم مباريات اليوم.

استهل شباب الساورة ضد الاهلي مشوارهم في دوري الأبطال من دور الـ32 بملاقاة فريق اتحاد طنجة، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (2-1) وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، وبدأ الفريق بداية غير مقنعة وتلقى هزيمة كبيرة على يد فريق سيبما بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

سيغيب عن مشاهدة مباراة الاهلي وشباب الساورة بث مباشر اللاعب حسام عاشور، مروان محسن، سعد سمير، رامي ربيعة، صلاح محسن، وليد أزارو، بالإضافة إلى أحمد فتحي الذي تجدد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية، وسيغيب عن الفريق لمدة 6 أسابيع، والوافد الجديد محمد محمود الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، ولم يشارك الوافد الجديد جيرالدو بسبب مشاركته مع فريقه أول أغسطس الأنجولى فى النسخة الحالية من البطولة.

ولن يفتقد فريق الأهلي أي لاعب آخر بداعي الإيقاف. سيدخل المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، أيمن أشرف، ساليف كوليبالي، محمد هاني، وفي الوسط سيدفع بهشام بدلًا من عاشور بجانب السولية، وأمامهم الثلاثي حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، وفي الأمام جونيور أجايي.

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