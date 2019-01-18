اونلاين | يلا شوت اونلاين hd .. رابط مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري بث مباشر كورة لايف livehd7 في دوري أبطال أفريقيا

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نقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم الجمعة بث مباشر أونلاين بجودة عالية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث سيلعب الأهلي تلك المباراة الثانية في دور المجموعات مع صاحب المركز السادس بالدوري الجزائري للمحترفين، وفي تلك المواجهة سيعتمد الأهلي على عدد من اللاعبين الجدد.
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ينتظر ملايين من عشاق الكرة المصرية والأفريقية، توقيت مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، والتي تنطلق في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة عبر قناة bein sport hd الأولى، وسيتولى التعليق على المواجهة كلاً من حفيظ دراجي على القناة الصوتية الأولى، محمد الكواليني على الصوتية الثانية، وسيكون الأهلي الذي سيلعب اللقاء خارج ملعبه مطالب بالفوز بهذا اللقاء الهام للغاية من اجل حصد الثلاث النقاط الثانية له وارسال رسالة للجميع أن اللقب هذا العام سيكون من نصيبه.
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تشكيل الأهلي أمام شبيبة الساورة
قبل بدء موعد مباراة الأهلي شبيبة الساورة، يتشوق جميع عشاق القافلة الحمراء في كافة أنحاء الوطن العربي لمعرفة التشكيل الرسمي للفريق، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الجديد الذين تم إضافتهم إلى التشكيلة ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي : محمد الشناوي في حراسة المرمى، معلول، محمد هاني، ايمن أشرف، ياسر ابراهيم في الدفاع، وحمدي فتحي، عمرو السولية،رمضان صبحي، وليد سليمان في الوسط، وفي الهجوم حسين الشحات وجونيور أجايي.
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إذا رغبت في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، فأنت أمام الخيار الأنسب، حيث يعمل موقع “عرب فور نيوز” على انتقاء بجودة عالية hd لتقديمها لعشاق مباريات كرة القدم، ويدخل النادي الأهلي مباراة شبيبة الساورة بدون العديد من اللاعبين أبرزهم وليد أزارو ومروان محسن حسام عاشور وأحمد فتحي.
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وقد ضم الأهلي لقائمة اللقاء العديد من اللاعبين الجدد، مثل رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وحمدي فتحي وذلك بعد إصابة محمد محمود.
لم يعلن المدير الفني الأورجوياني لاسارتي عن تشكيلة الأهلي في مباراة اليوم بعد، حيث ينتظر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي قبل المباراة بساعة للإعلان عنها.
ويحاول النادي الأهلي من خلال مباراته اليوم أمام شبيبة الساورة تحقيق النقاط الثلاثة في ثاني مباريات المجموعة من أجل مواصلة الزحف نحو النهائي الثالث على التوالي.
أكد خالد محمود طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي إن لاعب الوسط وليد سليمان أتشكى من إصابة تعرض لها في إصبع القدم خلال التدريبات، ولكنه سيكون جاهزاً لخوص اللقاء.
قال نصر الدين مدافع شبيبة الساورة إنهم سيقاتلون من أجل تحقيق الانتصار على “الاهلي العالمي” حسب وصفه، خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق في الجولة الأولى أمام سيمبا التنزاني.
وقد ضم الأهلي لقائمة اللقاء العديد من اللاعبين الجدد، ولكنه استبعد كلاً من وحسام عاشور وأحمد فتحي وميدو جابر لأسباب مختلفة، في حال تواجد أى قنوات ناقلة بشكل مجاني على النايل سات سوف نعلن من خلال تلك المقالة عنها.
وكانت قد تجددت إصابة لاعب الأهلي أحمد فتحي وسوف يغيب عن الملاعب لمدة شهر أخر، ليستمر العديد من اللاعبين في النادي في المعاناة من الإصابة
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