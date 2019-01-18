اونلاين | كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم| بث مباشر مشاهدة الاهلي والساورة الآن يلا شوت الأسطورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة أون لاين مشاهدة مباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم| بث مباشر مشاهدة الاهلي والساورة الآن يلا شوت الأسطورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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مشاهدة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر

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إليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم الجمعة 18-1-2019، وذلك في موعد ثاني مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم توقيت وموعد مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم الجمعة، وهي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا 2019، في الموسم الجديد، وموعد مشاهدة مباراة الاهلي والساورة اليوم الجمعة، يستقبل من خلالها الفريق الجزائري الساورة الاهلي المصري، على أرضية ملعب 20 أوت، والتي سيبحث من خلالها كل طرف، على تحقيق نتيجة الفوز، من أجل البقاء في المراكز الأولى المنافسة على التأهل إلى الدور القادم.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

جاء في جدول مباريات الأهلي القادمة، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، أن موعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري، سيكون اليوم الجمعة الموافق ل 18 يناير 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي ضد الساورة، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة التاسعة مساءا، بتوقيت القاهرة المحلي، الذي يصادف الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الجزائر، ستنطلق مشاهدة ماتس الاهلي والساورة، في تمام الساعة الثامنة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة

أولا القنوات الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم الجمعة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، التي تعرض مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال في القارة الإفريقية، وستكون متابعة ماتش الاهلي مباشرة الجمعة، متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فوار الإعلان عليه رسميا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري مجانا

بخصوص أسماء القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم الجمعة، ستكون أولا هي قناة rtnc الكونغولية المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات ، ودئما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي مجانا اليوم، حيث ستعرض المباراة على قناة super sport النيجيرية، ويمكن استقطاب القناة على القمر الصناعي يوتلسات 36.

ودائما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم مباشرة، حيث أعلنت قناة canal sport 2 المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات 36 b، أنها ستكون، من بين القنوات الناقلة لمباراة الساورة والاهلي مجانا.

كما من المنتظر أن تكون قناة التليفزيون الأرضي الجزائري المفتوحة، على البث الأرضي، من بين القنوات الناقلة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة مجانا اليوم الجمعة، في ظل منح الاتحاد الإفريقي الكاف، حق بث اللقاء، للفريق صاحب الأرض والجمهور بث المباراة على أحد القنوات الأَرضية فقط.

تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة

في هذه الفقرة سنترككم مع تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، التي تعتبر من بين القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم مجانا.

القناة قناة الجزائر الرضية المفتوحة

التردد 11680

القمر الصناعي النايل سات

معدل الترميز 27500

معل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب افقي

التشفير قناة مفتوحة

هام من هنا ستجدون بالفيديو طريقة استقبال وفك شفرة تردد قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بسهولة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والساوره مجانا

في هذه الفقرة إليكم في الجدول تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة القادمة اليوم الجمعة الموافق ل 18-1-2019، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

القناة التردد القمر الصناعي

قناة rtnc الكونغولية المفتوحة 12604 يوتلسات

قناة super sport 11084 يوتلسات 36

قناة canal sport 2 11823 يوتلسات 36 b

مجموعة الاهلي في دوري الأبطال

مجموعة نادي الاهلي المصري، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، هي المجموعة الرابعة، بتواجد كل من الأهلي المصري وفيتا كلوب الكونجولي، بجانب نادي الساورة الجزائري، وسيمبا التنزاني.

المباراة المباريات النقاط

سيميا التنزاني مباراة واحدة ثلاثة نقاط

الاهلي المصري مباراة واحدة ثلاثة نقاط

فيتا كلوب الكونغولي مباراة واحدة صفر نقطة

الساورة الجزائري مباراة واحدة صفر نقطة

أخبار الاهلي

في أخبار الاهلي المصري، قبل موعد مباراة الساورة الجزائري، في مباريات الجولة الثانية من المجوعة، حيث أجرى المارد الأحمر حصته التدربية الأولى بالجزائر، وذلك في ظل الاستعداد لمباراة الجمعة.

معلقين مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية، انه سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الاهلي اليوم والساورة مباشرة، معلقين، وهما أولا المعلق حفيظ الدراجي، بجانب المعلق محمد الكوليني، وذلك على قناة بي إن سبورت hd 1.

وقبل مباراة اليوم، اكد المدير الفني لنادي الساورة الجزائري، السيد نبيل نغيز، أن مباراة الاهلي اليوم، هي فرصة الفريق،من اجل تحقيق إنجاز تاريخي، والفوز على الاهلي اليوم، والبقاء في المنافسة على التأهل إلى الدور القادم من دوري الأبطال 2019.

ومع اقتراب مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم، سنقدم لكم خدمة البث المباشر، من اجل مشاهدة مباراة الاهلي والساورة اليوم، وكل ما عليكم هو العودة إلينا قبل المباراة، من اجل متابعة المباراة.