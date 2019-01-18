اونلاين | مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري 18-1-2019 في دوري ابطال افريقيا | يلا شوت ماتش الاهلي الأن

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مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري 18-1-2019
مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجمعة 18-1-2019 في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحل فريق الأهلي المصري ضيفاً على نظيره فريق شبيبة الساورة الجزائري في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019 على الأراضي الجزائرية
لايف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق شبيبة الساورة، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 27 نقطة بعدما خاض 14 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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وفي أول 14 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في ثمانية مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى أيضاً.
ومن الناحية التهديفية في أول 14 جولة خاضها فريق الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تسجيل 20 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي 11 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.
مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر، وسوف يدخل فريق شبيبة الساورة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الأهلي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 23 نقطة بعدما خاض 16 جولة في بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم.
وفي أول 16 جولة خاضها فريق شبيبة الساورة في بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق شبيبة الساورة في تحقيق الانتصار في 6 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق شبيبة الساورة إلى الخسارة في خمس مباريات أخرى، بينما سقط فريق شبيبة الساورة أيضاً في فخ التعادل في خمس مباريات أخرى.
ومن الناحية التهديفية في أول 16 جولة خاضها فريق شبيبة الساورة في بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق شبيبة الساورة في تسجيل أربعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق شبيبة الساورة سبعة أهداف أخرى حتى هذه اللحظة من عمر الموسم
بث مباشر مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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