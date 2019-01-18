شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جماهير الإسماعيلى تلقى مجلس إدارة الفريق والحكم بزجاجات المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جمهور نادى الإسماعيلى هجوما على إبراهيم عثمان رئيس النادى ومجلس إدارة الفريق، خلال تواجدهم بالمدرجات لمؤازرة فريقهم أمام الأفريقى التونسى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وألقوا عليهم زجاجات المياه، مما أدى إلى مغادرة مجلس الدراويش ملعب المباراة.

كما هاجم الجمهور حكم اللقاء خلال خروجه بين شوطى المباراة ودخوله غرفة خلع الملابس بزجاجات المياه، تعبيرا عن غضبهم بعد احتساب ركلتى جزاء ضد الدراويش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأفريقى التونسى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الإسماعيلى بقيادة سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للفريق، المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى.. محمد مجدى

خط الدفاع.. طارق طه – ريتشادر بافور – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط.. عماد حمدى – محمود عبد العاطى "دونجا"

أمامهم.. عبد الرحمن مجدى – لسعد الجزيرى – محمد صادق

خط الهجوم.. بنسون شيلونجو

على مقاعد البدلاء.. محمد فوزى – محمد هاشم – علاء عبد العظيم – عمر الوحش – أحمد أيمن – اودا مارشال – كريم بامبو.