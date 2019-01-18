اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي | يلا شوت حصري

ننشر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي مباشرة اليوم الجمعة 18-1-2019، في مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2019، وموعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي اليوم ضد الإفريقي التونسي، هي ضمن مباريات الجولة الثانية منن المجموعة الثالثة، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي يستقبل من خلالها الإسماعيلي المصري النادي الإفريقي التونسي، على أرضية ملعب الإسماعلية، والتي يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق نتيجة إيجابية،من أجل إجراء المباريات القادمة، بمعنويات مرتفعة، والدخول في المنافسة على المراكز المؤهلة إلى الدور القادم.

Bein Spor مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي | كورة لايف

توقيت مشاهدة الاسماعيلي والافريقي اليوم

انطلاقة متابعة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والافريقي اليوم الجمعة، الموافق ل 18 يناير 2019، سيكون ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة مساءا، بتوقيت مصر المحلي، وفي الساعة السابعة من مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الثامنة ليلا من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

بث مباشر مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي | كورة اون لاين

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والافريقي التونسي مباشرة

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي اليوم ضد الإفريقي التونسي ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستعرض المباراة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد من خلالها في التعليق على أحداث مباراة الدراويش اليوم، كل من المكعلق عصام الشوالي، والمعلق علق محمد علي.

مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي مباشر | كورة اون لاين

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الإسماعيلي والافريقي مباشرة

في هذه الفقرة إليكم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الإسماعيلي والنادي الإفريقي التونسي مجانا اليوم، وستكون أول القنوات الناقلة للمباراة، هي قناة rtnc الكونغولية المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات، وهي من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم مجانا، وفي حالة تواجد المزيد من القنوات الناقلة للمباراة سنقدمها لكم فتابعونا، وتردد قناة rtnc الكونغولية، على القمر الصناعي يوتلسات، هو التردد 12604.

مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي اون لاين | كول كورة

ومن المنتظر أن تكون قناة التليفزيون المصري الأرضي، من بين القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاسماعيلي والإفريقي التونسي اليوم مجانا، في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حق بث اللقاء للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على أحدا القنوات الأرضية.

مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي لايف | كورة ستار Bein Sport

مجموعة الإسماعيلي في دوري الأبطال

مجموعة نادي الإسماعيلي المصري، هي المجموعة الثالثة، من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2019ـ، التي تعرف تواجد كذلك كل من مازيمبي الكونجولي، والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري، بالإضافة إلى فريق النادي الإفريقي التونسي.

مباراة الاسماعيلي والأفريقي التونسي يلا شوت | Yalla Shoot

وفي المباراة الماضية، كان نادي الإسماعيلي، إنهزم ضد مازيمبي الكونغولي، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، وفي المقابل الفريق التونسي، قبل ماتش الدراويش اليوم، انهزم هو الأخر، ضد الاتحاد الرياضي القسنطيني الجزائري بنتيجة هدف دون رد، مما يجعل مشاهدة مباراة الإسماعيلي والافريقي التونسي، يبحث من خلالها كل طرف على تحقيق الفوز الأول في مباريات المجموعة.