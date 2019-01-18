اونلاين | يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والإفريقي اليوم الجمعة 18/1/2019 في دوري أبطال أفريقيا

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كورة اون لاين مباراة الاسماعيلي والافريقي بث مباشر ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والإفريقي الجمعة 18/1/2019 في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحل فريق الإفريقي التونسي ضيفاً على نظيره فريق الإسماعيلي المصري في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإسماعيلي والإفريقي في يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019، على أرضية ملعب الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية على الأراضي المصريةوتنقل مباراة الاسماعيلي والافريقي بث مباشر في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 8:00 بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

beIN SPORTS | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي

كورة اون لاين مباراة الإسماعيلي والإفريقي بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الإسماعيلي المباراة ساعياً لتحقيق أول فوز له في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما يسعى فريق الإفريقي لمحاولة تحقيق الهدف ذاته بعد الخسارة في الجولة الأولى.وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي في دوري أبطال أفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.

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القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والإفريقي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي

روابط الاسطورة لنقل مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.حيث تُذاع مباراة الإسماعيلي والإفريقي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق علي محمد علي عبر القناة الصوتية الأولى، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق رؤوف خليف عبر القناة الصوتية الثانية.

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موعد مباراة الإسماعيلي والإفريقي الجمعة في دوري أبطال أفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي والإفريقي في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الإسماعيلي والإفريقي في دوري أبطال أفريقيا في يوم الجمعة الموافق 18 يناير 2019، على أرضية ملعب الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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آخر إِستعدادات الإفريقي قبل ملاقاة الإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي والإفريقي

مباراة الإسماعيلي والإفريقي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الإفريقي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإسماعيلي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 17 نقطة بعدما خاض 12 جولة في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.وفي أول 12 جولة خاضها فريق الإفريقي في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق الإفريقي في تحقيق الانتصار في 5 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الإفريقي إلى الخسارة في 5 مباريات، بينما سقط فريق الإفريقي أيضاً في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر | كورة ستار

كورة لايف لعبة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر اليوم في ثاني جولات دوري ابطال فريقيا من دوري المجموعات ومن الناحية التهديفية في أول 12 جولة خاضها فريق الإفريقي في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الحالي، نجح فريق الإفريقي في تسجيل 13 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الإفريقي أربعة عشر هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

آخر إستعدادات الإسماعيلي لمُباراة الإفريقي الجمعة في دوري أبطال أفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي الجمعة 18/1/2019 في دوري أبطال أفريِقيا

تابع لايف مباراة الإسماعيلي والإفريقي مباشر، حيث يدخل فريق الإسماعيلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الإفريقي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السابع عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 17 نقطة بعدما خاض 15 جولة من بطولة الدوري المصري الممتاز.وفي أول 15 جولة خاضها فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات فقط لا غير، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الإسماعيلي إلى الخسارة في 6 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الإسماعيلي في فخ التعادل في خمس مباريات أخرى أيضاً.ومن الناحية التهديفية في أول 15 جولة خاضها فريق الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، نجح فريق الإسماعيلي في تسجيل 13 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي ثمانية عشر هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.