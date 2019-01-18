اونلاين | دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والساورة اليوم الجمعة 18 يناير | كورة لايف | الاسطورة مباشر

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يحل فريق الأهلي ضيفا صعب المنال على نظيره فريق شبيبة الساورة الجزائري، اليوم الجمعة 18-1-2019 في التاسعة مساءا بتوقيت مصر 21:00 الثامنة بتوقيت الجزائر 20:00، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في دوري ابطال افريقيا.

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الأهلي وصيف النسخة السابقة، يسعى لتحقيق ثاني انتصاراته بالمجموعة الرابعة وتصدر المجموعة، بعدما نجح في الفوز في مباراته الأولى أمام فيتا كلوب الكونغولي بثنائية، ويسعى الأهلي لتحقيق فوز صعب على شبيبة الساورة على ملعبه بالجزائر في مباراة نارية، وستشهد المباراة إمكانية مشاركة الثنائي ياسر ابراهيم وحمدي فتحي ثنائي الفريق الجديد، فيما تأكد غياب كلا من حسام عاشور وأحمد فتحي وهشام محمد عن اللقاء، وسيعول مارتين لاسارتي المدير الفني للاهلي على خبرات وليد سليمان ومهارت الشحات ورمضان صبحي، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بث مباشر.

بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة | يلا شوت

شبيبة الساورة صاحب الأرض في موقعة اليوم يسعى لتحقيق الفوز وتعويض هزيمته في مباراته الأولى امام سيمبا بثلاثية، وسيكون ملعب 20 أغسطس مسرحا على لموقعة اليوم، ويتصدر فريق سيمبا التنزاني المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف واحد عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي فريقا فيتاكلوب وشبيبة الساورة في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وستكون مباراة اليوم صعبة على الفريقين، مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري بث مباشر.

وسيكون الأهلي مطالبا بتقديم نفسه بشكل جيد في مباراة اليوم، بعدما قامت الإدارة بتدعيمه بمجموعة من الصفقات السوبر، حيث قام الأهلي بضم 7 لاعبين مميزين في الميركاتو الشتوي، وهم جيرالدو دا كوستا ومحمد محمود ومحمود وحيد وحسين الشحات ورمضان صبحي وياسر ابراهيم وحمدي فتحي.

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وسيتم نقل لقاء الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري في بث مباشر في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي في بث حي ومباشر، beIN SPORTS HD 1، ويقوم بالتعليق على اللقاء الثنائي محمد الكواليني وحفيظ دراجي.