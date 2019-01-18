اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة

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ينتقل فريق الاهلي المصري وصيف بطولة دوري ابطال افريقيا في النسخة الماضية لخوض مواجهة صعبة حيث يحل ضيفا على نظيره فريق شبيبة الساورة الجزائري اليوم الجمعة الموافق الثامن عشر من يناير لعام 2019 ميلاديا ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم 2018-2019 ، مشاهدة مباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم الجمعة 18-1-2019 لايف في دوري ابطال افريقيا.

وصيف دوري ابطال افريقيا في الموسم الماضي الاهلي المصري يدخل مباراة اليوم، وهو يسعى لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره بدور المجموعات من اجل حصد الفوز وتحقيق ثلاث نقاط جديدة ستكون غالية خارج ارضه املا في المنافسة على اللقب الذي خسره لعامين على التوالى امام الوداد المغربي ثم الترجي التونسي، بعد الفوز على فيتا كلوب 2-0 في الجولة الاولى حيث يقع الاهلي مع فيتا كلوب في المجموعة و سيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري في مجموعة صعبة، شاهد الان مباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم الجمعة 18-1-2019 لايف في دوري ابطال افريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع :

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني، وياسر ابراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ووليد سليمان، ورمضان صبحي. خط الهجوم: ناصر ماهر.

فريق شبيبة الساورة الجزائري صاحب الارض والجمهور بدوره يرغب في خطف اول ثلاث نقاط في المجموعة من انياب الاهلي المصري املا في تصدر المجموعة والاقتراب من التاهل لدور الثمانية ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل التقدم والمنافسة على لقب البطولة بعدما خسر امام سيمبا التنزاني في الجولة الاولى ، مشاهدة بث حي مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم الجمعة في دوري ابطال افريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة الساورة

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:00 مساءاً بتوقيت العراق . 9:00 مساءاً بتوقيت السودان . 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:00 مساءاً بتوقيت تونس . 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:00 مساءاً بتوقيت قطر. 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

تبدا مباراة اليوم النارية في دوري ابطال افريقيا بين الاهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة حيث من المقرر أن تنقل مباراة الاهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري ، في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 ، beIN SPORTS HD 1 .