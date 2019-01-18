تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة شبيبة الساورة بدوري ابطال افريقيا

كتب - محمد اللاهوني

إستقر الجهاز الفني لفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة الاورجوياني مارتن لاسارتي، علي تشكيل فريقه الذي يحل ضيفاً علي شبيبة الساورة الجزائرة في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة

الثانية لدور الجموعات بدوري ابطال افريقيا .

ومن المرجح أن تضم تشكيلة الأهلى كل من :

حارس المرمى محمد الشناوى وأمامه الرباعى أيمن أشرف وياسر

إبراهيم ومحمد هانى والتونسى على معلول فى خط الدفاع .

وعمرو السولية وكريم وليد «نيدفيد» وناصر ماهر للوسط

وحسين الشحات ورمضان صبحى ووليد سليمان "جونيور أجاي" للهجوم .

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس شريف إكرامى وحمدى فتحى وإسلام محارب وميدو جابر وأحمد حمودى.