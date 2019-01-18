شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب المنتخب السعودي «أحمد النيفاوي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

انتقل إلى رحمة الله لاعب المنتخب الوطني الأول ونادي الوحدة والهلال الكابتن أحمد النيفاوي.

وكان المدافع «النيفاوي» أحد أعمدة نادي الوحدة، قبل أن ينتقل إلى نادي الهلال في منتصف الثمانينيات.

كما مثل المنتخب الأول لكرة القدم في أكثر من مناسبة منها التصفيات الآسيوية التمهيدية لكأس العالم بالرياض 1981م.

وقد أنشأ أحمد النيفاوي أكاديميته الخاصة لتدريب صغار السن ليواصل عشقه لكرة القدم بعد اعتزاله اللعب.