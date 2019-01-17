اونلاين | كول كورة برشلونة مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي يلا شوت بث مباشر الاسطورة yalla shoot

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مشاهدة برشلونة وليفانتي Barcelona vs Levante في كأس ملك أسبانيا 2019 ( كوبا ديل ري ) مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD3 تعليق سوار الذهب , حيث يستضيف ملعب الكامب نو معقل برشلونة في مدينة برشلونة الإسبانية بأقليم كتالونيا مباراة تجمع البلوغرانا فريق برشلونة علي ملعبه ووسط جمهوره مع الضيوف فريق ليفانتي في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة لقاء ضمن مباريات إياب دور الـ16 في منافسات كأس ملك أسبانيا 2018-2019 , مباراة برشلونة وليفانتي يقودها طاقم تحكيمي بقيادة الحكم خوسي ماريا سانشيز مارتينيز , حيث يختتم فريق برشلونة مباريات اليوم الثالث والأخير، ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا، وتحديداً مواجهات الذهاب التي انطلقت أول أمس الثلاثاء بمواجهتين، فيما أقيمت أمس ثلاث مباريات ومثلها اليوم، حيث يستضيف نظيره ليفانتي .

وخلال لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الخميس الماضي، أي منذ أسبوع مضى، حقق فريق ليفانتي مفاجأة كبيرة على ملعب سيوتيات دي فالنسيا، وتقدم بهدفين خلال الشوط الأول، قبل أن يتلقى هدف من ركلة جزاء قبل النهائية بخمسة دقائق، ليخرج بالفوز على حساب حامل اللقب بهدفين لهدف. وقد التقى كلا الفريقين خلال ثماني مباريات سابقة على مر التاريخ، ثلاث وعشرين ببطولة الدوري الإسباني بما فيها لقاء الذهاب من النسخة الحالية من البطولة، في حين التقيا بخمس مواجهات ببطولة الكأس متضمنة أيضاً لقاء النسخة الحالية، حقق برشلونة خلالها تسعة عشر انتصاراً، في حين تعادلا بأربع مباريات، مقابل ثلاثة انتصارات لليفانتي. وخلال النسختين السابقتين التي اتلقيا بهما كلا الفريقين ببطولة كأس ملك إسبانيا، تمكن فريق برشلونة من التأهل إلى الدور التالي، نصف النهائي في المرة الثانية، في حين تأهل البلوجرانا خلال المرة الأولى لربع النهائي، رغم الخسارة ذهاباً إلا أنه حقق الفوز إياباً وحسم التأهل. ويسعى فريق برشلونة لتكرار ما حدث بنسخة 2003/4، وتعويض الخسارة وتحقيق الفوز خلال لقاء اليوم على ملعب كامب نو، وحسم التأهل للدور ربع النهائي أيضاً خاصة وأن هدف وحيد يكفي، من أجل مواصلة السعي نحو اللقب الذي يحمله خلال النسخ الأربع الأخيرة.