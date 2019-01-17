اونلاين | بث حي HD “الان” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي “بالمجان” في كأس اسبانيا على الاقمار المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي HD “الان” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي “بالمجان” في كأس اسبانيا على الاقمار المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نرصد لكم من خلال تلك المقالة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي”لقاء العودة” في دور ال32من كأس ملك اسبانيا لكرة القدم يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019، وذلك بعد أيام من هزيمة البرسا حامل اللقب في المواسم الأخيرة بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب.

وسيكون بإمكان متابعين الساحرة المستدير ألتقاط ترددات القنوات المجانية التي سوف تذيع مباراة برشلونة ضد ليفانتي من خلال العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة دون النظر إلى النايل سات، وبالتأكيد يعلم الجميع إن المواجهة ستكون متاحة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي المشفرة وتحديداً HD3، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق سوار الذهب، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سنوفر لكم العديد من القنوات الفضائية الناقلة للقاء على الأقمار الصناعية استرا وهوت بيرد وغيرهم.

مباراة برشلونة اليوم

موعد مباراة برشلونة وليفانتي

من المقرر أن يقام لقاء برشلونة أمام ليفانتي يوم الخميس 17 من شهر يناير الجاري، حيث سيتم انطلاق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وستلعب المواجهة على ملعب ملعب كامب نو وسط حضور جماهير يقدر بحدود 80 ألف مشجع.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي

سيتم نقله عبر مختلف القنوات الفضائية من خلال أبرز الأقمار الصناعية، وبالتأكيد سيتم إذاعته بالمجان على الهواء ليتمكن مشجعي كرة القدم من مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.

وستكون قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.

أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

ومن المنتظر أن تقوم قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986V12110.

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي حتي الآن ولا يوجد أى قنوات ناقلة اخرى، كونوا متابعين معنا في حالة ظهور أى من القنوات سنضع ترددها.

ويعتبر ليفانتي هو الضحية المفضلة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث خاض أمامهم 17 مباراة سجل خلالها 19 هدف.