اونلاين | رابط مشاهدة قناة بي ان سبورت ماكس 1 beIN Sports Max hd بث مباشر مباراة السعودية وقطر يلا شوت الجديد كورة لايف

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نعرض لكم بث مباشر مشاهدة قناة بي ان سبورت ماكس beIN Sports Max hd من أجل مباراة سوريا والأردن بث مباشر يوتيوب HD بدون تقطيع Livehd7‬‏ في افتتاح كاس الأمم الأسيوية 2019، حيث سنقدم لكم من خلال تلك المقالة رابط البث المباشر الخاص بتلك القناة الناقلة بشكل حصري لبطولة كأس امم اسيا علي شاشتها وتغطية خاصة مميزة على مدار الأربع وعشرون ساعة.

وقد قامت باقة قنوات بي ان سبورت بإضافة قناتين beIN Sports Max من أجل تغطية مباريات بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 وذلك بقيمة اشتراك إضافي بخلاف الباقة الأساسية قيمته 25 دولار أمريكي، أى ما يقرب من 490 جنية مصري، وهو ما جعل الأمر مكلف على الكثير من محبي مشاهدة تلك البطولة لذا سنوفر لكم رابط البث المباشر لمشاهدة المباريات الخاصة بكرة القدم.

بث مباشر بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HDبث مباشر بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HD

تردد بي إن ماكس Bein Sports MAX 1 HD

القمر الصناعي التردد تصحيح الخطأ الاستقطاب

النايل سات 7 غرب 12245 2/3 عمودي V

عرب سات 26 شرق 11180 2/3 عمودي V

مشاهدة قناة بي ان سبورت ماكس Bein Sports MAX

يمكنكم مشاهدة قناة بي ان سبورت ماكس التي تنقل مباريات كرة القدم في بطولة كأس اسيا من خلال البث قبل بداية المباريات بدقائق.

مباريات الخميس 17 يناير 2019،السعودية ضد قطر، وعمان ضد تركمستان، وسنضع لكم روابط مشاهدة المباريات من بي إن ماكس قبل بدايتها.

يلتقي منتخب لبنان ضد كوريا الشمالية ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، فيما سيقابل الساموراي الياباني المنتخب الأوزبكستاني بالمجموعة السادسة.

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