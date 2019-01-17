اونلاين | يلا شوت الجديد مباريات اليوم Yalla Shoot| رابط مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر أون لاين

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تبدأ لاحقاً مشاهدة مباراة السعودية وقطر

تبدأ لاحقاً مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي

مشاهدة مباراة عمان وتركمستان “بدأت الآن”

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

ونعمل على توفير روابط مشاهدة مباريات اليوم لجميع زوار الشبكة العنكبوتية، وذلك من خلال تحديث جدول البث اليومي للمباريات لمنح الفرصة لعشاق كرة القدم للتمتع بمشاهدة مباريات فرقها المفضلة سواء محلياً أو عالمياً، ويقدم يلا شوت جدول مباريات اليوم بتوقيت القاهرة GMT+2 من قنوات BEIN SPORT، ON SPORT، KSA SPORT، AD SPORTS.

كورة اون لاين مباريات اليوم

نحن نوفر سيرفرات مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع وبجودة عالية، من جميع بطولات كرة القدم المحلية والأوروبية والعالمية مع مَنح خيارات عدة للمشاهد حرصاً منا على تلبية رغباته في الحصول على وجبة كروية دسمة على مدار ساعات اليوم.

جدول مباريات اليوم

هذا هو موعد مشاهدة مباريات اليوم الخميس 17 يناير 2019 في مختلف البطولات الهامة.

طرفي اللقاء التوقيت “مصر” المسابقة

عمان ضد تركمستان 15:30 كأس آسيا

السعودية ضد قطر 18:00 كأس آسيا

لبنان ضد كوريا الشمالية 18:00 كأس آسيا

برشلونة ضد ليفانتي 22.30 كاس اسبانيا

سنقوم بوضع روابط بث المباريات بالجدول أعلاه قبل بدايتها بدقائق، وسنقوم بتحديث البث فور توقفه، حيث تلك هي اهم المباريات التي سوف تعرض الليلة عبر تلك المقالة والمباريات التي ستكون متابعة جماهيرياً.

تأهل كلاً من الأردن واستراليا إلي الدور المقبل ويحتاج منتخب فلسطين إلي معجزة من أجل ألصعود، بينما تأكد خروج منتخب سوريا.

مواجهات قوية اليوم الخميس في كأس الأمم الأسيوية، حيث سيكون أبرزها هي مباراة السعودية أمام نظيره القطري على صدارة المجموعة الخامسة.

وسيلعب المنتخب العماني أمام تركمتسان على أمل الفوز وتعزيز فرصته في تخطي دور المجموعات بعد أن فشل في تحقيق أي نقطة في الجولتين الماضيتين من البطولة.

في المقابل سيخوض الساموراي الياباني لقاء قوي أمام المنتخب الأوزبكستاني لمعرفة من سيتصدر المجموعة السادسة، حيث إن المنتخبان لديهم نفس الرصيد من النقاط.

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