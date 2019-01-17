بث مباشر يوتيوب.. مصر وأنجولا في مونديال اليد ( مباراة حاسمة)

كتب: ضياء السقا

في لقاء حاسم، يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد، نظيره الأنجولي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم، المقام حاليا بألمانيا والدنمارك، في الرابعة والنصف عصر اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة.

ويلعب الفراعنة ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من السويد وقطر والأرجنتين والمجر وأنجولا.

وكان المنتخب المصري قد خسر مباراته الأولى أمام السويد بنتيجة 27- 24، وتلقى هزيمة من قطر بنتيجة 28-23، ثم فاز على الأرجنتين ب22-20، وتعادل مع المجر 30-30.

موقف المجموعة:

يحتل المنتخب السويدي صدارة المجموعة ب8 نقاط، يليه المجر ب6 ومصر ثالثا ب3 والأرجنتين رابعا ب3 وقطر بنقطتين وأخيرا أنجولا ب2.

وضمن المنتخبان السويدي والمجري التأهل للدور التالي، وتبقى تذكرة وحيدة تتنافس عليها مصر مع قطر والأرجنتين، إذ تنص لوائح البطولة على تأهل أول 3 منتخبات عن كل مجموعة.

حالة واحدة تؤهل مصر:

لا بديل أمام مصر إلا الفوز على أنجولا للصعود للدور الثاني، بغض النظر عن نتيجة مباراة قطر والأرجنتين.

وفي حالة فوز مصر وقطر سيصبح رصيد الفراعنة 5 والمنتخب القطري 4 وبذلك يتأهل منتخبنا الوطني.

وفي حالة فوز مصر والأرجنتين، فسيصبح رصيدهما 5 نقاط، وبالتالي يصعد منتخبنا بأفضلة المواجهات المباشرة، حيث تمكن الفراعنة من هزيمة راقصي التانجو.

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