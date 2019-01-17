كتب - أمير فرج:

تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة السعودية وقطر والتي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الخامسة من دور مجموعات بطولة كأس أمم آسيا.

موعد مباراة السعودية وقطر

يكون موعد مباراة السعودية وقطر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية وقطر والقنوات الناقلة

ستكون مباراة السعودية وقطر منقولة بشكل حصري عبر

قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة السعودية وقطر منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.

يدخل منتخب السعودية مباراته المرتقبة أمام قطر في كأس آسيا، لحصد الثلاث نقاط من أجل حسم صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في ظل رغبته في إثبات قدرته على المنافسة على النسخة الحالية

من البطولة.

وتتجه أنظار الجميع بشكل كبير للغاية على هذه المباراة المرتقبة بين السعودية وقطر، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هو الأزمة السياسية الخانقة بين كلاً من الدولتين.

أكد الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المباراة أن أجواء كرة القدم هي التي سوف تُسيطر على هذه المباراة وليست الأجواء السياسية المشحونة.

ويبقى الهدف الرئيسي لمنتخب قطر ليس هو التتويج بلقب النسخة الحالية من مسابقة كأس أمم آسيا، وإنما يكمن في التحضير من أجل الاستعداد لمسابقة كأس العالم 2022 على أرضه ووسط جماهيره.

شاهد مباراة السعودية وقطر اليوم في كأس آسيا