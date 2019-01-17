اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وأنجولا بث مباشر اليوم الخميس في مونديال اليد.. live

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مشاهدة مباراة مصروأنجولا بث مباشر اليوم الخميس في مونديال اليد.. live

يخوض منتخب مصر لكرة اليد مواجهة قوية ضد أنجولا في منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس العالم بالدنمارك وذلك اليوم الخميس.

وتطلق مباراة مصر مع أنجولا اليوم الخميس في الساعة الرابعة و النصف عصراً على صالة رويال أرينا بكوبنهاجن أمام أنجولا في ختام الدور الأول، وستكون مذاعة عبر قناة النيل للرياضة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع المجر بنتيجة 30 /30، ليحافظ على أماله فى التأهل للدور التالي، وذلك بعد تلقيه خسارتين من السويد وقطر وفاز على الأرجنتين.

ونجح منتخب السويد في الفوز على منتخب قطر بنتيجة 23-22، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الأربعاء، في منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كاس العالم لكرة اليد المقامة حاليًا بدولتي ألمانيا والدنمارك.

وفي نفس المجموعة "منتخب مصر" حقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً ثميناً على نظيره الأنجولي بنتيجة 33-26، في إطار مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة.

مشاهدة مباراة مصروأنجولا بث مباشر اليوم الخميس في مونديال اليد.. live

ويأتي ترتيب مجموعة مصر كالتالي حتى الآن:

1- منتخب السويد: 8 نقاط

2- المجر: 6 نقاط

3- مصر: 3 نقاط

4- الأرجنتين: 3 نقاط

5- قطر: نقطتين

6- أنجولا: نقطتين