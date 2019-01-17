اونلاين | كورة لايف بث مباشر مباراة السعودية وقطر | كول كورة | kora live

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انتم اليوم على موعد مع إحدى مباريات القمة ببطولة كأس أمم آسيا المقامة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي آخر جولات المجموعة الخامسة بين منتخبي السعودية وقطر الذين صعدا رسمياً إلى الدور الثاني من البطولة، اليوم الخميس في المباراة التي تقام على ملعب استاد هزاع بن زايد، في مباراة مثيرة يترقبها كل عشاق الكرة العربية والآسيوية، كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس.

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يدخل منتخبي السعودية وقطر موقعة اليوم وهما يهدفان لصدارة المجموعة الخامسة لتفادي المواجهات النارية في الدور المقبل، ويحتل منتخب قطر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق هدف واحد عن نظيره الأخضر السعودي، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس في بطولة كأس آسيا 2019.

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وتأكد صعود المنتخبان لدور الـ 16 بعدما حصدا الفوز في أول جولتين على لبنان وكوريا الشمالية، وتنطلق مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا، في تمام الـ 18.00 توقيت القاهرة – 19.00 توقيت السعودية عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR - Alkass EXTRA One HD - Alkass EXTRA TWO HD، وسيكون المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي معنيا بالتعليق على هذه الموقعة، كورة ستار مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس في كأس الأمم الآسيوية.

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