اونلاين | رابط يلا شوت بث مباشر مباراة السعودية وقطر | كورة ستار | يوتيوب HD

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كأس أمم آسيا 2019.. بث مباشر مباراة السعودية وقطر اليوم 17 يناير

في واحدة من أقوى مباريات كأس أمم آسيا 2019، يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019 اليوم الخميس في المباراة التي تقام على ملعب استاد هزاع بن زايد، في مباراة مثيرة يترقبها كل عشاق الكرة العربية والآسيوية، كورة لايف مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس.

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يدخل منتخبي السعودية وقطر موقعة اليوم وهما يهدفان لصدارة المجموعة الخامسة لتفادي المواجهات النارية في الدور المقبل، ويحتل منتخب قطر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق هدف واحد عن نظيره الأخضر السعودي، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس في بطولة كأس آسيا 2019.

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وتأكد صعود المنتخبان لدور الـ 16 بعدما حصدا الفوز في أول جولتين على لبنان وكوريا الشمالية، وتنطلق مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا، في تمام الـ 18.00 توقيت القاهرة – 19.00 توقيت السعودية عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR - Alkass EXTRA One HD - Alkass EXTRA TWO HD، وسيكون المعلق التونسي المخضرم عصام الشوالي معنيا بالتعليق على هذه الموقعة، كورة ستار مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس في كأس الأمم الآسيوية.