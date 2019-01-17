اونلاين | الاسطورة مباشر .. مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم في كاس اسيا| kora-online

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسطورة مباشر .. مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم في كاس اسيا| kora-online والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل المنتخب السعودي الأول بقيادة أنطونيو بيتزي مباراة من العيار الثقيل أمام قطر وذلك مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أسيا 2019.

ويستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية مباراة منتخب السعودية أمام نظيره القطري وذلك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم إذاعة مباراة السعودية مع قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت ماكس 1 HD.

وفي أول جولتين؛ تمكن منتخب السعودية من الفوز على كوريا الشمالية برباعية نظيفة في الجولة الأولى بينما تغلب على لبنان بثنائية دون مقابل في المباراة الثانية من المسابقة.

أما منتخب قطر "العنابي" كما يلقبه البعض قد حقق فوزاً هاماً على نظيره لبنان بثنائية دون رد وأيضاً على منتخب كوريا الشمالية في الجولة الثانية من المنافسات بسداسية نظيفة.

ويدخل منتخب السعودية مواجهته ضد قطر مستنداً على تاريخ مواجهاته السابقة مع العنابي والتي شهدت عدد مرات فوز كبير له، حيثُ التقى المنتخبان 37 مرة وفاز الأخضر في 17 مباراة وفاز العنابي في 6 مباريات وحسم التعادل 14 مباراة بينهما.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

1- منتخب قطر: 6 نقاط

2- منتخب السعودية: 6 نقاط

3- منتخب لبنان: بدون نقاط

4- منتخب كوريا الشمالية: بدون نقاط