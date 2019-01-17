اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر لايف بتاريخ 17-01-2019 كأس آسيا 2019

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مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر لايف بتاريخ 17-01-2019 كأس آسيا 2019

مباراة السعودية وقطر كأس الامم الاسيوية 2019 دولة الإمارات المجموعة الخامسة الجولة الثالثة , في انصرام ماتشات الدور الاول من كأس اسيا سنكون علي توقيت مع ذروة عربية وسهرة كروية رائعة ستجمع بين منتخبي المملكة السعودية وقطر في مؤتمر سيتم إقامة على أرض ملعب مدينة زايد الرياضية.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر لايف بتاريخ 17-01-2019 كأس آسيا 2019

المملكة السعودية وقطر ورغم الخلافات السياسية الاخيرة بين الدولتين الا انهما من الشدة العظمي في منقطة الخليج العربي , المنتخب الوطني السعودي يسعي لتحقيق فوز علي المنتخب القطري سوف يكون مهم ونافع للاخضر السعودي في انتهاء دور المجموعات من المسابقة الرياضية وهو نفس المقصد والحلم لدي العنابي القطري.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر لايف بتاريخ 17-01-2019 كأس آسيا 2019

الفريقين قد تواجها من قبل في الكثير من المناسبات خصوصا في مسابقة خليجي الي منحى الكثير من الماتشات الاخري الودية وفي التصفيات المؤهلة لكأس العالم او كأس اسيا وفي الاغلب تكون الغلبة لصالح الاخضر علي العنابي إلا أن في كأس اسيا قد تواجها في مناسبتين انتهتا بالتعادل بينهما فهل يمكنه احداهما فض التعادل في هذه المسابقة وتحقيق مكسبه الاول علي الاخر في كأس اسيا ام يَبقى التعادل هو سيد الموقف بينهما في هذه المسابقة الرياضية.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر لايف بتاريخ 17-01-2019 كأس آسيا 2019

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مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر لايف بتاريخ 17-01-2019 كأس آسيا 2019

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موعد مباراة السعودية وقطر

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات - الجولة الثالثة).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 .

الملعب : استاد مدينة زايد الرياضية .

المعلق : عصام الشوالي .

موعد المباراة : 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:00 مساءاً بتوقيت قطر. 4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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