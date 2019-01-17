اونلاين | كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم في كاس اسيا .. kora-live

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يسابق منتخب السعودية الزمن من أجل تجهيز مصابيه قبل مواجهة قطر فى السادسة مساء بعد غد الخميس بملعب "مدينة زايد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأسيوية المقامة حالياً فى الإمارات.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم في كاس اسيا

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن الجهاز الطبى وضع برنامجا تأهيليا مكثفا للثنائى عمر هوساوى الذى يعانى من آلام فى عضلة الساق وياسر الشهرانى الذى يعانى من التواء فى مفصل الكاحل من أجل اللحاق بمباراة قطر.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم في كاس اسيا .. kora-live

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على السعودية "الوصيف"، علماً بأن المنتخبين تأكد صعودهما لدور الـ16 من منافسات البطولة.

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