اونلاين | البث المباشر لمباراة السعودية - قطر.. مشاهدة مباراة Qatar كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | كول كورة

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يسعى منتخب السعودية لمواصلة تفوقه على نظيره القطرى فى المباراة التى تجمعهما فى السادسة مساء اليوم على ملعب "محمد بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً فى الإمارات.

البث المباشر لمباراة السعودية - قطر.. مشاهدة مباراة Qatar كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | كول كورة

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن منتخبى السعودية وقطر التقيا فى 37 مباراة ودية ورسمية، شهدت تفوق "الأخضر" فى 18 مباراة فيما تذوق منتخب قطر طعم الانتصار فى 6 لقاءات فقط، وحسم التعادل 13 مواجهة.

البث المباشر لمباراة السعودية - قطر.. مشاهدة مباراة Qatar كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | كول كورة

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على السعودية "الوصيف"، علماً بأن المنتخبين تأكد صعودهما لدور الـ16 من منافسات البطولة.

البث المباشر لمباراة السعودية - قطر.. مشاهدة مباراة Qatar كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | كول كورة

وتعد هذه المرة الأولى التى يلتقى فيها منتخبا السعودية وقطر فى بطولة كأس الأمم الآسيوية منذ نسخة 2000 التي أٌقيمت فى لبنان، حيث انتهت المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات بالتعادل السلبي.

ونجح منتخبا السعودية وقطر فى نسخة 2000 من حجز مقعديهما فى الدور ربع النهائى بمسابقة كأس الأمم الآسيوية.

كما منتخب السعودية لرد اعتباره أمام قطر بعد الهزيمة التي تعرض لها في نهائي كأس الخليج يوم 26 نوفمبر 2014 على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1 – 2.

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