اونلاين | بي أن سبورت "مباشر" بث مباشر مباراة السعودية وقطر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بي أن سبورت "مباشر" بث مباشر مباراة السعودية وقطر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة ليس لها أي معادلات حسابية، تنطلق مياء اليوم في تمام السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت الرياض، مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره القطري ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من نهائيات كأس آسيا 2019.

بث مباشر مباراة السعودية وقطر اليوم| بي أن سبورت

خاض منتخب قطر في الإمارات أولى مبارياته ونجح بالفوز على لبنان 2-0 ثم اكتسح كوريا الشمالية 6-0، فضمن بنقاطه الست بلوغ الدور الإقصائي، على غرار السعودية الفائزة بسهولة على كوريا الشمالية برباعية ثم لبنان بثنائية.

بي أن سبورت "مباشر" بث مباشر مباراة السعودية وقطر اليوم

وللمباراة الثالثة تواليا ستغيب الجماهير القطرية عن مدرجات الملاعب الإماراتية، وقال مدرب قطر الإسباني فليكس سانشيز بعد الفوز الاخير على كوريا الشمالية “جماهيرنا ليست هنا لكنها تشجعنا من قطر.. اللاعبون معتادون اللعب خارج ارضهم من دون جماهير في دوري ابطال آسيا”.

فيما أشار نجم وسطه أكرم عفيف لفرانس برس “بالطبع كنا نأمل في اللعب أمام جمهورنا، بالنسبة لنا لا مشكلة، في النهاية هناك 11 لاعبا ضد 11”.

وبعد تسجيل المعز علي رباعية في مرمى كوريا الشمالية وطلبه الاحتفاظ بالكرة كتذكار، أشار المنسق الإعلامي للمنتخب القطري علي الصلات في حديث لقناة “الكأس” ان لاعب نادي الدحيل الشاب حرم من الحصول عليها.

في المقابل، يحشد السعوديون للمباراة، وقد أعلن اتحاد كرة القدم “تسيير حافلات من محافظة القطيف لمؤازرة المنتخب الوطني جماهيريا أمام منتخب قطر” وفتح أبواب مقره في مدينة دبي للجماهير السعودية والإماراتية الراغبة في الحصول على التذاكر.

وأكد محمد الدوسري، المسؤول عن توزيع التذاكر المجانية، أن اتحاد كرة القدم رصد تسعة آلاف تذكرة للقاء، تشمل الجماهير السعودية والإماراتية.

تاريخيا، تبدو الفوارق كبيرة بين الطرفين، إذ كانت بداية مشوار السعودية في كأس آسيا رائعة منذ 1984، فأحرزت ألقاب 1984 و1988 و1996، وحلت ثانية في 1992 و2000، لكنها في النسخ الأربع الأخيرة ودعت باكرا ثلاث مرات من الدور الأول في ظل بداية بطيئة كما حلت وصيفة في 2007.

في المقابل، يبقى أفضل إنجاز لقطر بلوغها ربع النهائي مرتين (2000 و2011).

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