اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس 17 / 1 / 2019 كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر اليوم الخميس 17 / 1 / 2019 كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي السعودية وقطر ضمن بطولة كأس آسيا دور المجموعات، الجولة الثالثة الأخيرة في المجموعة الخامسة، المنتخب السعودي يدخل اللقاء ضد نظيره القطري في مواجهة ساخنة للغاية من أجل حسم اللقاء الأخير له في المجموعة من أجل الصدارة، خصوصا بعد حسم كلا المنتخبين للتأهل إلي الدور الثاني بكفاءة كبيرة، وهو نفس الهدف لدي المنتخب العنابي، فمن سينجح في هذا التحدي القوي بين المنتخبين والمنتظر في كل أجواء الوطن العربي.

تنطلق المواجهة بين فريقي السعودية وقطر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة السعودية وقطر

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