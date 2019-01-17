اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر رابط يلا شوت جوال حصري تويتر مشاهدة مباراة السعودية اليوم

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مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم بث مباشر الأسطورة، كوة أون لايف، ستنطلق ابتداء من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السادسة مساءا، بتوقيت القاهرة المحلي، وبتوقيت مكة المكرمة، ستنطلق مشاهدة مباراة السعودية اليوم، الأسطورة HD، في تمام الساعة السابعة مساءا، وهو نفس توقيت قطر، الذي يصادف الساعة الثامنة مساءا، بتوقيت الإمارات المحلي. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر رابط يلا شوت جوال حصري تويتر مشاهدة مباراة السعودية اليوم ويلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب القطري اليوم الخميس الموافق الـ17 من شهر يناير وذلك ضمن لقاءات المجموعة الخامسة من كأس أمم اسيا المقامة في الامارات وستقام المباراة على ملعب الشيخ زايد بالعاصمة الاماراتية أبوظبي. ويلتقي المنتخب السعودي نظيره المنتخب القطري اليوم الخميس الموافق الـ17 من شهر يناير وذلك ضمن لقاءات المجموعة الخامسة من كأس أمم اسيا المقامة في الامارات وستقام المباراة على ملعب الشيخ زايد بالعاصمة الاماراتية أبوظبي.

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وسيدخل الاخضر السعودي اللقاء طامحين في الفوز لتحقيق صدارة المجموعة الخامسة بينما المنتخب القطري يحتاج إلى التعادل او الفوز لتحقيق الصدارة و يأتي المنتخب القطري في صدارة المجموعة بستة نقاط و بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي الذي يأتي في المركز الثاني.

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مواجهات المنتخبين في اسيا

التقى المنتخب السعودي بنظيره المنتخب القطري في ثلاثة لقاءات ببطولة أمم اسيا وجميع اللقاءات كانت في عام 84 و 92 و 2000 وجميعها وصل فيها الاخضر السعودي إلى النهائي الآسيوي.

كان اولى لقاء جمعهما في سنغافورة عام 1984م وانتهى بتعادل إيجابي 1-1 سجل للعنابي علي زياد وعادل للأخضر محمد عبدالجواد وكان المنتخب السعودي بطلاً لآسيا آنذاك.

وفي عام 1992م باليابان واجه الاخضر السعودي المنتخب القطري و انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 تقدم لقطر مبارك مصطفى و عاد خالد مسعد ليسجل هدف التعادل السعودي و قد وصل الاخضر إلى نهائي البطولة و خسره امام اليابان بهدف دون رد.

وفي عام 2000م تواجه العنابي و الاخضر بلبنان و انتهى الللقاء بالتعادل السلبي 0-0 ووصل المنتخب السعودي نهائي البطولة و خسره امام اليابان بهدف دون رد

تشكيلة المنتخبين المتوقعة

السعودية : العويس آل فتيل البليهي البريك حمدان عطيف المقهوي البيشي هتان يحيى المولد.

قطر : سعد الشيب -بيدرو -باسم الراوي -طارق سلمان -كيمو -‏عاصم مادبو -خوخي- بوعلام -‏اكرم عفيف -عبدالعزيز حاتم الهيدوس- المعز علي.

يذكر أن متصدر المجموعة سيواجه المنتخب العراقي في دور الـ16 و الوصيف سيواجه أوزباكستان او اليابان .

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