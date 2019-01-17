اونلاين | لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم منتخب السعودية مرحلة المجموعات فى كأس آسيا عندما يواجه قطر مساء اليوم، الخميس، بملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة. موعد مباراة السعودية ضد قطر اليوم في كأس آسيا تنطلق مباراة السعودية ضد قطر في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN Sports Max HD1. ترتيب المجموعة الخامسة قبل مباراة السعودية ضد قطر يتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على السعودية الوصيف، علماً بأن المنتخبين تأكد صعودهما لدور الـ16 من منافسات البطولة، ويتذيل منتخبى لبنان وكوريا الشمالية الترتيب بدون رصيد من النقاط.

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كأس آسيا

التشكيلة المتوقعة للسعودية..

عساف القرني وراشد الرهيب وأسامة المولد وكامل الموسى (ماجد بلال) ومشعل السعيد وعبداللطيف الغنام وابراهيم غالب وأحمد عباس وسلطان النمري ومحمد الشلهوب ومهند العسيري.

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كأس آسيا

التشكيلة المتوقعة لقطر..

قاسم برهان.. حامد شامي.. بلال محمد.. محمد كسولا.. حامد اسماعيل.. وسام رزق.. محمد عبد الرب.. أنس مبارك.. حسين ياسر المحمدي.. جار الله المري.. سيباستيان سوريا.

تاريخ مواجهات السعودية وقطر:-

- التقى المنتخبان 18 مرة.. (فازت السعودية تسع مرات وتعادلا سبع مرات وفاز قطر مرتين وأحرزت السعودية 30 هدفا بينما سجلت قطر عشرة أهداف.

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كأس آسيا

وفيما يلي سجل المواجهات السابقة بين الفريقين في كأس الخليج..

* خليجي 19 في سلطنة عمان.. تعادلت السعودية مع قطر بدون أهداف في الخامس من يناير 2009.

* خليجي 18 في الامارات.. تعادلت السعودية مع قطر 1-1 في 21 يناير 2007.

* خليجي 16 في الكويت.. تعادلت السعودية مع قطر بدون أهداف في 29 ديسمبر 2003.

* خليجي 15 في السعودية.. فازت السعودية على قطر 3-1 في 30 يناير 2002.

* خليجي 14 في البحرين.. تعادلت السعودية مع قطر بدون أهداف في 11 نوفمبر 1998.

* خليجي 13 في عمان.. تعادلت السعودية مع قطر 2-2 في 19 أكتوبر 1996.

* خليجي 12 في الإمارات.. فازت السعودية على قطر 2-1 في 12 نوفمبر 1994.

* خليجي 11 في قطر.. فازت السعودية على قطر 1-صفر في 10 ديسمبر 1992.

* خليجي 9 في السعودية.. تعادلت السعودية مع قطر بدون أهداف في 5 1988.

* خليجي 8 في البحرين.. فازت السعودية على قطر 2-صفر في 5 1984.

* خليجي 7 في عمان.. فازت قطر على السعودية 2-1 في 10 مارس 1984.

* خليجي 6 في الامارات.. فازت السعودية على قطر 1-صفر في 29 مارس 1982.

* خليجي 5 في العراق.. فازت السعودية على قطر 7-صفر في 4 ابريل 1979.

* خليجي 4 في قطر.. فازت قطر على السعودية 1-صفر في 26 مارس 1976.

* خليجي 3 في الكويت.. فازت السعودية على قطر 3-1 في 27 مارس 1974.

* خليجي 3 في الكويت.. فازت السعودية على قطر 2-صفر في 16 مارس 1974.

* خليجي 2 في السعودية.. فازت السعودية على قطر 4-صفر في 23 مارس 1972.

* خليجي 1 في البحرين.. تعادلت السعودية مع قطر 1-1 في 2 ابريل 1970.

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