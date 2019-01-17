اونلاين | يلا شوت "الكاس مباشر" مباراة المنتخب السعودي اليوم مباشر يلا شوت| مشاهدة مباراة السعودية وقطر| السعودية بث مباشر

يستعد منتخب السعودية لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد قطر مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا 2019.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره قطر على ملعب مدينة زايد الرياضية وذلك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.