اونلاين | يلا شوت "الكاس مباشر" مباراة المنتخب السعودي اليوم مباشر يلا شوت| مشاهدة مباراة السعودية وقطر| السعودية بث مباشر

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يستعد منتخب السعودية لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد قطر مساء اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا 2019.
ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره قطر على ملعب مدينة زايد الرياضية وذلك مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.
ويدخل المنتخبان المباراة لحسم الصدارة في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا 2019.
ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، مفوقًا بفارق الأهداف على منتخب السعودية «الوصيف»
وتأكد صعود المنتخبان لدور الـ 16 بعدما حصدا الفوز في أول جولتين على فيتنام واليمن.
موعد مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا
تنطلق مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا، في تمام الـ 18.00 توقيت القاهرة – 19.00 توقيت السعودية – 16.00 توقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا
تنقل مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا، على القنوات التالية: beIN SPORTS MAX 1 HD AR - Alkass EXTRA One HD - Alkass EXTRA TWO HD
معلق مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا
يقوم بالتعليق على مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا، المعلق الرياضي، عصام الشوالي.
حكم مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا
يقوم بإدارة مباراة السعودية ضد قطر في كأس آسيا، تحكيميًا الحكم دونج جين كيم.
ويأتي ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الثالثة كالتالي:
1- قطر: 6 نقاط
2- السعودية: 6 نقاط
3- لبنان: بدون نقاط
4- كوريا الشمالية: بدون نقاط
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