اونلاين | Youtube .. مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف اون لاين

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يخوض منتخب سلطنة عمان في السادسة والنصف مساء اليوم، مباراة مصيرية يتطلع فيها للفوز على منتخب تركمانستان، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا، وذلك بهدف الإبقاء على آماله في التأهل إلى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

Youtube .. مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان اليوم مباشر

وفي المجموعة ذاتها، تلعب أوزبكستان مع اليابان في التوقيت نفسه؛ لحسم صدارة المجموعة بعدما ضمن المنتخبان صعودهما مبكرًا.

مشاهدة مباراة عمان وتركمانستان اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات

وتتصدر أوزبكستان الترتيب برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن اليابان، بينما تحتل عمان وتركمانستان المركزين الثالث والرابع على التوالي من دون رصيد.

ويحتاج المنتخب العماني إلى الفوز للإبقاء على فرصه في التأهل لدور الـ16، بشرط أن يتلقى مساعدة من خلال نتائج المنتخبات المنافسة على المركز الثالث في المجموعات الخمس الأخرى.

عمان وتركمانستان اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف اون لاين

ولم يسبق لعمان أن عبرت دور المجموعات؛ إذ خرجت من الدور الأول في مشاركتها الثلاث السابقة في نسخ 2004 و2007 و2015.

وستكون مباراة اليوم هي المواجهة الرسمية الثالثة بين المنتخبين العماني والتركماني، بعدما تبادلا الفوز في تصفيات كأس العالم 2018، ففازت عمان ذهابًا 3-1، وتركمانستان إيابًا 2-1.

وعلى الرغم من موقفه الصعب بالمجموعة، إلا أن منتخب السلطنة قدم عرضين جيدين أمام أوزبكستان واليابان برغم خسارته في الأولى 1-2، وفي الثانية أمام اليابان بهدف من ركلة جزاء مثيرة للجدل، لكن المنتخب يبحث اليوم عن ترجمة عروضه الجيدة إلى فوز يضع في رصيده ثلاث نقاط يمكن أن تساعده على مواصلة مشوار البطولة.

من جهته، يبحث منتخب تركمانستان عن فوزه الأول في كأس آسيا بعد خسارتين وتعادل في مشاركتها الأولى عام 2004، وخسارتين أمام اليابان 2-3 وأوزبكستان صفر-4 في البطولة الحالية.

ويتمسك تركمانستان بدوره بالأمل في التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى، وإن كانت حساباته أكثر تعقيدًا بسبب خسارته الكبيرة أمام منتخب أوزبكستان.

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